Gemeentes zoeken gedupeerden toeslagenaffaire: 64 Westfriezen is topje van de ijsberg

HOORN - In West-Friesland hebben zich ruim zestig gedupeerden gemeld van de toeslagenaffaire, maar geschat wordt dat het werkelijk aantal hoger ligt. De gemeentes hebben de taak gekregen deze mensen hulp te bieden in de vorm van maatwerk, maar in contact komen is door privacywetgeving lastig. WEEFF Radio sprak met Alex Smit van Sociaal Hoorn, hij wil van het college weten hoe zij deze ouders gaan bereiken en welke hulp geboden wordt.

De belastingdienst heeft de afgelopen jaren een grote groep ouders onterecht beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. De gemeentes moeten eind deze maand een maatwerkpakket paraat hebben om deze ouders hulpverlening te bieden.

Er zijn nu 64 gedupeerden uit West-Friesland in beeld, maar geschat wordt dat het werkelijke aantal veel hoger ligt, legt Alex Smit uit. "Landelijk zijn er 22.000 gedupeerden, maar de inschatting is dat de helft zich niet heeft gemeld. Er kan een drempel zijn: bij financiële problemen kan schaamte een rol spelen." Daarom wil Smit gedupeerden oproepen zich te melden bij de eigen gemeente.

Topje van de ijsberg

"Als je die mensen hulp moet gaan bieden, dan moet je wel weten om wie het gaat", stelt hij. Omdat de Belastingdienst geen namen en contactgegevens van getroffen ouders mag doorgeven is het voor de gemeentes niet gemakkelijk deze groep te bereiken met het hulpaanbod. "Ik zou willen dat de gemeente Hoorn actief in contact probeert te komen met gedupeerden, zodat de hulpverlening in stand kan komen."

De impact van de toeslagenaffaire op gezinnen is groot volgens Smit. "Mensen die ik recent sprak, hadden niet eens geld om sinterklaasavond te vieren, dat is wel heel erg vervelend. We hebben er landelijk veel over kunnen lezen in de krant: er zijn mensen in schuldsituaties terechtgekomen, maar er zijn er ook die fysiek veel klachten hebben gekregen door de stress. Er zijn zelfs kinderen uit huis geplaatst omdat de situatie thuis niet stabiel was."

Maatwerk

Eind november moet er bij gemeentes meer duidelijk zijn over welke hulp zij gaan bieden. "Dat zal gaan over sociale hulp, hulp bij financiële problemen, maar ook rechtshulp. Dat kan per geval verschillen."

Luister hier het hele gesprek van Weeff Radio terug met Alex Smit van Sociaal Hoorn