Cobra museum viert 25 jarig jubileum online vanwege sluiting: "Het is tenminste iets"

AMSTELVEEN - Het Cobra museum in Amstelveen bestaat precies 25 jaar. Komende zondag 8 november zou dat gevierd worden met gratis toegang voor iedereen en rondleidingen door conservators. Ook was er een prijsuitreiking voor kinderen met het mooiste idee voor het museum van de toekomst. Vanwege de sluiting in verband met de coronamaatregelen gaat het feest nu niet door. Alles gaat nu online. "Het is natuurlijk anders dan we bedacht hadden maar het is tenminste iets" zegt directeur Lillian Bóza .

Woensdagmiddag zijn er nog aardig wat bezoekers in het Cobra museum. Het is de dag voor de sluiting van het museum. "Wij zijn gisteren in de Lakenhal geweest en vandaag dus hier", vertelt een mevrouw die samen met haar man de beeldjes van Karel Appel bewondert. "Maar ik vind het raar dat de musea dicht moeten. Alles is prima geregeld en zoveel mensen lopen hier niet"

Leeg museum

Net als alle andere musea in Nederland moet ook het Cobra museum in Amstelveen zijn deuren voor voorlopig twee weken sluiten. "Ik ben blij dat er nog wat mensen zijn nu" zegt directeur Lillian Bóza "Het is natuurlijk erg verdrietig dat we dicht moeten maar ik heb er ook begrip voor. Als daardoor het aantal coronagevallen afneemt, vind ik het niet erg"

Bóza is sinds afgelopen voorjaar directeur van het Cobramuseum. "Toen ik begon was het museum leeg en nu is het weer leeg. Voor twee weken hoop ik want ik zie natuurlijk het liefst veel mensen in mijn museum genieten van de kunst."

De sluiting komt ook nog eens dubbel ongelegen omdat het museum zijn 25 jarig bestaan zou vieren op zondag 8 november. "Nu gaan we dus alles online doen. Er is een prijsuitreiking voor de kinderen met het beste idee voor het museum van de toekomst en bezoekers kunnen een virtuele rondleiding maken met onze conservators langs de tentoonstellingen van dit moment." Het echte jubileumfeestje wordt mogelijk later nog een keer gevierd.