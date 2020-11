Sportscholen BigGym mogen weer open na gesprek met veiligheidsregio

ZAANSTAD - De twee gesloten vestigingen van BigGym, een in Zaandam en een in Wormerveer, mogen na een gesprek met de veiligheidsregio morgenochtend weer open. Directeur Jasper Otting is blij dat de sportscholen weer open mogen, maar blijft het jammer vinden dat de sportscholen twee weken dicht moesten.

De twee sportscholen werden op 23 oktober gesloten nadat er bij een controle teveel mensen aanwezig waren. Voor BigGym kwam de sluiting als een verrassing en vindt dat het in iedere grote zaal dertig mensen kan ontvangen. Eerder stond de burgemeester en veiligheidsregio volgens BigGym niet open voor gesprek, waardoor het tot een kort geding kwam. Vorige week besloot de rechter dat de twee partijen met elkaar om tafel moesten.

Directeur Jasper Otting heeft vandaag met de veiligheidsregio gesproken. Er moest een duidelijk plan van aanpak beschreven worden, en dat had hij bij zich. De twee vestigingen in Zaandam en Wormerveer mogen morgenochtend weer open. "Eigenlijk verandert er niets ten opzichte van voor de sluiting, we hebben het alleen beter beschreven in een duidelijk plan. Het gaat bij deze vestigingen net zoals bij alle andere filialen van BigGym. We zijn heel verantwoord bezig."

Goede samenwerking

Uiteindelijk is Otting positief over de samenwerking met de gemeente en veiligheidsregio. "We hebben waardering gekregen over ons duidelijke plan en de gemeente leek ook positief over de samenwerking, toch is het jammer dat we daarvoor twee weken dicht moesten." Hoewel dit vervelend was, wil Otting over een ding duidelijk zijn: "Corona kunnen we alleen met elkaar bestrijden, dat is het belangrijkst."

Groepslessen

Vanaf morgen gaan de groepslessen voor in ieder geval twee weken niet meer door vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Otting begrijpt dat goed: "Het is zo en daar is niets aan te doen, het is jammer voor de leden want die vinden groepslessen heel leuk, maar het is niet anders."