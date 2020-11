Leven in een 'bubbel'; hoe vergaat het de voetbalsters van VV Alkmaar?

ALKMAAR - De speelsters van VV Alkmaar ondergingen woensdagmiddag hun wekelijkse coronatest, in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Twente van aankomende vrijdag. Voorafgaand aan de training werden ze verwacht in één van de kleedkamers, die is omgetoverd tot testlocatie.

Het was één van de voorwaarden waar de eredivisie voor vrouwen aan moest voldoen, wilden zij, net als de eredivisie en eerste divisie bij de mannen, de competitie hervatten.

Naast het wekelijks testen wordt er van iedere team verwacht dat ze in de welbekende 'bubbel' leven. Iets wat voor fulltime profs makkelijker is dan voor voetbalsters die er nog een baan of studie naast hebben. Zoals het geval is bij alle speelsters van VV Alkmaar.

"Ik werk in een bioscoop maar ik heb aangegeven dat ik alleen nog maar werk wil doen zonder mensen om mij heen die niet noodzakelijk zijn. Daarom werk ik nu in het magazijn en dat soort dingen", vertelt aanvoerder Anna Ursem.

FC Twente

Vrijdagavond speelt VV Alkmaar thuis tegen FC Twente. Het is nog maar de vraag of trainer Corina Dekker dan kan beschikken over de elf namen die zij nu in haar hoofd heeft.

"Je zegt tegen die meiden: dit is hoe we denken te gaan spelen, maar na 24 uur beslissen we of dat echt zo is. Dan krijgen we de uitslag", aldus Dekker.