OBA komende twee weken dicht "Dit treft meer mensen dan je denkt."

AMSTERDAM - De nieuwe corona maatregelen treffen tevens de bibliotheken. Ook de OBA in Amsterdam sluit vanaf vandaag voor in ieder geval twee weken haar deuren. Daarom waren er in de afgelopen twee dagen extra veel bezoekers die nog wat boeken kwamen inslaan.

Maarten maakt zich ook ongerust. "Wij bedienen veel kwetsbaren in de samenleving. Dan moet je denken aan taalcursussen voor immigranten, programma's voor kinderen en computerles voor ouderen. Die dingen kunnen ook niet door gaan nu. Dus ik hoop echt dat het maar voor twee weken is."

Het is de afgelopen twee dagen druk bij de OBA, zelfs gisteren in de regen stond er een rij tot om de hoek. "Normaal is het woensdag al druk, maar nu helemaal met mensen die boeken komen halen en terugbrengen voordat we dicht zijn." zegt Maarten Lammers, manager ontwikkeling van de OBA.

Online

Maar ditmaal heeft Maarten zich beter op de sluiting kunnen voorbereiden. "Gelukkig kunnen we nu ook tegenwoordig veel online aanbieden. We hebben taalcafé's online, je kunt ebooks lenen en je kunt ondersteuning krijgen als je problemen of vragen hebt online."

In de tussentijd hoef je je in ieder geval geen zorgen te maken over het te laat inleveren van je boeken. Maarten glimlacht. "We hebben de periode voor lenen van boeken verlengt naar zes weken en je kan ook online nog opnieuw verlengen. Je hoeft niet bang dat je een boete krijgt."

Biblotheek Hilversum

Ook de Hilversumse bibliotheek kent vandaag een topdrukte. "Mensen grijpen hun kans nu het nog kan. Iedereen wil nog snel een paar boeken lenen", zegt Dorinde Witsel van de Hilversumse bibliotheek.

Vlak nadat de aangescherpte coronamaatregelen al uitlekte, merkte de Hilversumse bibliotheek al een extra toeloop van mensen. "Normaal hebben we zo'n vijf- tot zeshonderd mensen per dag die langskomen om een boek te lenen, gisteren hadden we er achthonderd", vertelt Witsel. "De hele dag stonden er wel mensen in de rij en vanmorgen waren de eersten er ook weer erg vroeg bij. We zijn vanmorgen om 10.00 uur opengegaan en een uur later waren de eerste 150 bezoekers al geweest."