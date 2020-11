Geteisterde eigenaar afgefikte oliebollenkraam 'heeft meerdere conflicten'

HEILOO - Tegen Jeroen Vosse, eigenaar van de oliebollenkraam die afgelopen week uitbrandde in Heiloo, loopt een aangifte van mishandeling. Ook zou hij met meerdere ondernemers conflicten hebben.

Afgelopen dinsdag deed Vosse zijn verhaal bij NH Nieuws: de brand in zijn oliebollenkraam was de zoveelste heftige gebeurtenis, sinds een overval in februari waarbij arrestaties zijn verricht.

Zo kreeg hij, volgens hem sinds de vrijlating van de overvallers, bakstenen door zijn autoramen, is hij van de weg gereden en brandde zijn auto uit. Vosse kon in ieder geval negen aangiften laten zien. Het zouden wraakacties zijn en een link hebben met de relationele sfeer, vertelde hij.

Nu blijkt dat Vosse zelf ook wordt beschuldigd van onder meer een mishandeling. Vosse erkende zelf eerder al aan NH Nieuws dat er tegen hemzelf meerdere aangiften lopen, maar deed ze af als ongegrond.

Politie-onderzoek

Inmiddels hebben diverse ondernemers zich bij NH Nieuws gemeld die zeggen een conflict te hebben met Vosse. Eén deed aangifte van mishandeling. Het vermeende slachtoffer wil verder niets kwijt over de ruzie. De politie bevestigt de aangifte, maar houdt verder de kaken stijf op elkaar. "We zijn nog vol met het onderzoek bezig en dat kost tijd", aldus een woordvoerder.

Vosse erkent dat er een zakelijk conflict loopt dat nog voor de rechter moet komen, maar zegt niets te weten van een mishandeling. Ook meldt hij dat de overvallers meerdere aangiften tegen hem hebben gedaan.

Buren voelen zich onveilig

De gemeente Heiloo heeft na vragen aan NH Nieuws bevestigd dat de burgemeester dinsdagavond in gesprek is gegaan 'met Vosse en iemand waarmee hij zegt een conflict te hebben'. Verder wil zij niets kwijt over de kwestie.

Na de autobrand plaatste de gemeente wel een camera bij de woning van Vosse aan de Lijsterbes. Buren gaven namelijk ook aan bang te zijn voor meer incidenten in hun straat.

