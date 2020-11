Is een avondklok hier ook denkbaar?

NOORD-HOLLAND - Als de coronacijfers niet snel dalen, dreigen er volgens Premier Rutte regionaal nog scherpere maatregelen, hie rbij wordt onder andere gedacht aan een avondklok. De premier noemde Rotterdam en Twente als mogelijke regio's waar dit zou kunnen gebeuren. Maar hoe reëel is het in Noord-Holland?

Uit een inventarisatie van NH Nieuws langs de veiligheidsregio's blijkt dat er voorlopig nog geen sprake is van een avondklok in Noord-Holland. Premier Rutte noemde gisteren in de persconferentie de regio's Rotterdam, Zuid-Holland Zuid en Twente als mogelijk eerste plaatsen voor een avondklok. De coronacijfers liggen in die regio's het hoogst.

Mogelijk strengere maatregelen bestaan uit het instellen van een avondklok tussen 22.00 uur en 4.00 uur, de sluiting van middelbare scholen en sluiting van winkels in de detailhandel. Of de maatregelen regionaal worden aangescherpt, wordt landelijk besloten. Het NH Panel steunt de strengere maatregelen die gisteren afgekondigd zijn, waaronder sluiting van pretparken, theaters en musea. Een kwart van hen geeft aan een avondklok te willen.

Dalend aantal besmettingen

Eerder werd er gespeculeerd over een avondklok in Amsterdam, die regio lijkt nu, mede door de daling van het aantal besmettingen, de dans te ontspringen. Een woordvoerder van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zegt tegen AT5 dat er niet alleen gekeken wordt naar het aantal besmettingen. Het gaat volgens haar om een combinatie van factoren, waaronder de situatie in de ziekenhuizen. "Het is een bestuurlijke weging, we kijken niet naar een of twee dagen, dat doen we door naar trends te kijken. Dat gaan we de komende tijd doen, in overleg met de regio's zelf."

Volhouden

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland laat weten dat minister De Jonge uiteindelijk de knoop doorhakt over de eventuele verscherping van regels. Voorzitter van die veiligheidsregio Jan Hamming benadrukt dat er een daling te zien is in de cijfers, maar dat we er nog niet zijn: "Volhouden blijft belangrijk, voor jezelf én voor iedereen die je lief hebt."

Ook veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland benadrukt de maatregelen nogmaals: "Het belangrijkste is dat mensen zich aan de regels houden: afstand houden, thuis blijven bij klachten een heel veel je handen wassen. Als we dat doen, dan kunnen die extra maatregelen worden voorkomen.”

Niet ondenkbaar

Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Kennemerland verwachten dat de strengere maatregelen voorlopig niet van toepassing zijn in hun regio's. Toch is het niet ondenkbaar. "We zien natuurlijk ook dat er in de landen om ons heen extra maatregelen zoals een avondklok wordt ingevoerd, dus het is geen verrassing dat dit nu ook in Nederland besproken wordt", aldus veiligheidsregio Kennemerland.

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft nog niet kunnen reageren.