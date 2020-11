LIVE: Debat: Haarlemse winkelstraat, omtoveren tot cultuurboulevard?

HAARLEM - Het is misschien vloeken in de kerk voor een winkelstad als Haarlem. Maar door de corona-crisis wordt het karakter van de Grote Houtstraat weer ter discussie gesteld, nu er weer veel meer online geshopt wordt. Moet het dé winkelstraat van de stad blijven, of kunnen leegstaande winkelpanden niet beter een culturele invulling krijgen?