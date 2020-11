Bewoners Hilversumse en Bussumse flats kunnen balkon weer op: na twee jaar weer veilig

HILVERSUM - Bewoners van acht Hilversumse en zes Bussumse flats kunnen hun balkon weer op. De balkons van de appartementencomplexen werden vorig jaar zomer afgesloten toen bleek dat er constructiefouten in zaten en de balkons gevaarlijk waren. Na twee jaar werk is alles nu weer veilig, meldt woningcorporatie Dudok Wonen.

De bewoners van de flats aan onder meer de Hilversumse straten Den Ool, de Erfgooiersstraat en de Kupstraat en een paar straten in Bussum zaten maandenlang achter de 'tralies'. Op hun balkons stonden grote zogeheten stempels om ervoor te zorgen dat de balkons niet in zouden storten. Om het zekere voor het onzekere te nemen mochten de bewoners ook lang geen stap zetten op hun balkon en mochten ze een tijdje maar met vier mensen tegelijkertijd de galerij van hun complex over.

Het zorgde voor veel ergernissen, want vooral op zonnige dagen wilden de bewoners dolgraag naar buiten. Ze kregen ook nog eens een hittegolf voor hun kiezen.

Herstelwerkzaamheden

Het herstel van de balkons en de galerijen heeft lang geduurd, maar is nu eindelijk achter de rug. "Het was een heftige periode voor de bewoners. Wij zijn hen dankbaar voor hun geduld", vertelt Dudok Wonen-directeur Robert Jan Sliep. "We hebben er alles aan gedaan om zo snel en duurzaam mogelijk de balkons te herstellen. Ik ben er trots op dat dit is gelukt."

De woningcorporatie zegt de ergernissen van de buurt de afgelopen tijd goed te begrijpen. "Gelukkig hadden de meeste bewoners begrip voor de situatie. Maar het is natuurlijk heel vervelend als je in de zomer niet op je balkon mag", aldus Sliep. Bewoners krijgen tijdens de overlast korting op hun huur.

De hersteloperatie van de balkons heeft de Hilversumse woningcorporatie een miljoen euro gekost.