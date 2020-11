Agenten vinden tijdens doorzoeking woning in Purmerend 4.8 miljoen euro cash

Het team vond in dezelfde woning nog eens 60.000 euro aan contant geld. Twee mannen en een jonge vrouw zijn hierbij aangehouden op verdenking van witwassen. Bij de doorzoekingen van de woningen van twee Amsterdamse medeverdachten zijn luxe goederen, zoals dure merkkleding, merkschoenen en een Rolex horloge, in beslag genomen. Ook zijn in totaal vijf luxe auto’s in meegenomen, waarvan één auto een verborgen ruimte had.

Geldstromen

Deze doorzoeking maakte deel uit van een onderzoek naar geldstromen, die gelieerd zijn aan grootschalige en internationale cocaïnehandel.