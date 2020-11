Purmerendse goochelaar treedt op via Zoom: toch nog een 'avondje uit'

"In maart had ik een heel volle agenda staan met hele toffe dingen", zegt David. "Toen had ik helemaal niks. Een paar maanden later kwam er gelukkig steun van de overheid en had ik later toch weer wat optredens. Toen er maximaal 30 mensen mochten komen was het niet meer rendabel."

Hans Klok

De goochelaar begon op zijn vijfde. Hij begon klein: "Eerst op verjaardagen, daarna in buurthuizen. In 2017 ben ik mijn eigen bedrijf begonnen en ik ben nu twee jaar fulltime bezig." Ondertussen kreeg hij training van niemand anders dan Hans Klok.