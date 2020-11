Castricumse eindexamen leerlingen zorgen voor warme trui in koude lokalen

CASTRICUM - De coronacrisis maakt mensen creatief. Omdat het in de klaslokalen soms flink fris is door de ramen die openstaan vanwege de vereiste maximale ventilatie, bedachten vier leerlingen van 6 vwo van het Bonhoeffercollege in Castricum een mooie oplossing: de Bonhoeffer trui. Een warme hoodie, met een zelf ontworpen illustratie en gemaakt door een lokaal bedrijf.

Het initiatief voor de officiële Bonhoeffer trui komt uit de koker van 6 vwo-leerlingen Tilly Neve, Nella van Leeuwen, Varenka Koelemeij en Anne Cappendijk. "We hadden het over de kou in de klas, en bedachten toen dat het leuk zou zijn om een eigen schooltrui te hebben", legt Tilly uit. "Die kan je in je kluisje leggen en aantrekken wanneer je het koud hebt."

Het idee werd door de dames met succes gepitcht bij de schoolleiding. De trui is ontworpen door Nella. Anne maakte de illustratie voor de achterkant: een portret van Dietrich Bonhoeffer, de kerkleider en verzetsstrijder die door de nazi's werd vermoord.

Samen warm de winter door

Tijdens de coronacrisis staat ook de slogan 'Wees loyaal, koop lokaal' centraal. Daarom zochten, en vonden, de leerlingen voor de productie van de trui een lokaal bedrijf, SoBAD, die de hoodie voor een scherpe prijs kan maken. Vanaf deze week is de trui in de kleuren zwart of blauw te bestellen via de website van de school. Over twee weken worden ze geleverd.