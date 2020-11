Hilversum wacht met plaatsen 'hangcontainers' voor jongeren

HILVERSUM - Hilversumse jongeren in Hilversum-Oost en de Hilversumse Meent hoeven er voorlopig niet op te rekenen dat de gemeente een 'hangcontainer' voor ze neerzet. Er waren al langer plannen voor zo'n jongerenhangplek, maar de gemeente wil nu eerst weten of zo'n hangplek wel echt gaat helpen om de overlast in de wijken tegen te gaan.