Noordkopgemeenten optimistisch over 2021: geen bezuinigingen verwacht

NOORDKOP - De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland zijn alle voorzichtig optimisch over 2021: geen enkele verwacht te hoeven bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen. In West-Friesland is dat wel anders: onder meer in Hoorn, Opmeer en Enkhuizen worden reserves aangesproken en staan bezuinigingen op stapel.

Er is 1 miljoen euro uitgetrokken voor hogere kosten van de jeugdzorg en wmo en 1 miljoen euro voor lagere inkomsten van het Rijk voor de uitkeringsadministratie. Verder gaat er onder meer 900.000 euro naar extra investeringen in personeel vanwege de groei van de gemeente, 300.000 extra naar het bestrijden van de iepziekte en het onderhouden van groen, 200.000 euro om de gemeente fietsvriendelijker te maken en 60.000 euro voor ideeën van burgers.

Den Helder zegt evenmin te hoeven bezuinigen. De begroting is eerder al voorgelegd aan de gemeenteraad. "Structureel is er sprake van een sluitende begroting. We hoeven niet te bezuinigen. Ook hoeven de lasten niet verhoogd te worden", zegt gemeentewoordvoerder Maria de Wit. "En kunnen we nog steeds investeren in onze stad."

De gemeente Texel is 'voorzichtig optimistisch' over haar eigen financiële situatie. "Er is op Texel sprake van een gezonde financiële positie, voor 2021 en zoals het nu naar uitziet voor de komende jaren", zegt gemeentewoordvoerder Linda Dinkelman. "Dat neemt niet weg dat ook wij te maken hebben met onzekerheden omtrent corona en de herijking van het gemeentefonds. Bezuinigingen zijn echter niet aan de orde en de lokale lasten hoeven niet extra te worden verhoogd behoudens de gebruikelijke inflatiecorrectie."

Lobby richting Rijk

Alleen Schagen maakte zich eerder hardop zorgen of ze de begroting wel rond zou krijgen. Gisteravond werd daar de begroting besproken door de gemeenteraad. "Waar het er lange tijd op leek dat we financieel in zwaar weer terecht zouden komen en flink moesten bezuinigen, is er voor 2021 voldoende geld om onze verplichtingen, beloftes en ambities waar te maken", zegt wethouder Joke Kruit van Financiën.

"Dit is mogelijk doordat we het geld dat we dit jaar niet hebben kunnen inzetten, nu willen inzetten voor 2021. Wat ook een belangrijke rol heeft gespeeld in het sluitend krijgen van de begroting is onze actie en lobby richting het Rijk. Hoewel we een sluitende begroting presenteren, staan de gemeentelijke financiën wel onder druk. Daarom gaat onze lobby richting het Rijk voor structureel meer geld door, zodat we ook ná 2021 een sluitende begroting hebben."