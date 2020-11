BERGEN - Een skivakantie zit er door de coronacrisis voorlopig niet in, maar bij skiclub Il Primo in Bergen gaan ze niet bij de pakken neerzitten. "Skiën op de borstelbaan is een prima alternatief voor de sneeuw."

De jeugdleden suizen naar beneden op de borstelbaan aan de rand van het bos. Van hun skilerares Angelina Jehenson leren ze de juiste techniek voor de slalom. "We hebben een buckelpiste, we kunnen een slalom skiën, alles is hier mogelijk. Natuurlijk vind ik het heel jammer dat we voorlopig niet naar de sneeuw kunnen, want het is nou eenmaal mijn lust en mijn leven." Tekst gaat door onder de video

Streep door skivakantie, maar niet in Bergen - NH Nieuws/ Carolien Hensbergen

De stube bij Il Primo is en blijft voorlopig gesloten, maar voor de kerstvakantie ziet bestuurslid Martin Bakker ondanks alle strenge maatregelen nog mogelijkheden. "Alle skileraren blijven ook thuis zodat we heel veel lessen kunnen aanbieden. Ook niet-leden kunnen bij ons in de kerstvakantie een korte cursus volgen in groepjes van maximaal twee." Genoeg ruimte Bang dat het dan te druk wordt op de baan is hij niet. "De lessen worden ruim verspreid over de dag en er is ruimte genoeg." Voor Angelina en haar wedstrijd pupillen is de baan een prima alternatief om nog beter te worden. "We zijn lekker buiten. Dan maar geen sneeuw, maar af en toe een regenbui op je kop. Daar wordt de baan weer lekker glad van."

De piste van Il Primo