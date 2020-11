Gemeente Hilversum al bijna energieneutraal: aan de slag met laatste zes procent

HILVERSUM - Het gaat goed met het streven van de gemeente Hilversum om geheel energieneutraal te worden: de maatregelen die de gemeente sinds 2013 neemt om haar CO2-uitstoot terug te dringen hebben effect. Hilversum meldt dat haar uitstoot sindsdien met 94 procent is afgenomen. Komend jaar wil de gemeente kijken hoe ook de laatste zes procent kan worden teruggedrongen.

Hilversum heeft haar CO2-uitstoot laten dalen doordat er flink is ingezet op energiebesparing en het opwekken van groene hernieuwbare energie.

Dat heeft de gemeente onder meer gedaan door de lampen van lantaarnpalen, de lampen van parkeergarages Gooiland en de Gooische Brink en de lampen van het raadhuis zelf te vervangen voor ledverlichting. Daarnaast werden er de afgelopen jaren al zonnepanelen geplaatst op het stadskantoor, worden er volgend jaar zonnepanelen geplaatst op het dak van de gemeentewerf en is het wagenpark deels vervangen door elektrische auto's.

Laatste zes procent

Hilversum wil ook van de overgebleven zes procent nog af. Die resterende uitstoot komt vooral door het gebruik van aardgas en de inzet van dieselauto's op de gemeentewerf. Volgend jaar wordt gekeken hoe de CO2-uitstoot van de dieselauto's kan worden verlaagd.

Voor de verdere verlaging van de uitstoot van het raadhuis, de villa en het stadskantoor heeft Hilversum nu drie scenario's uitgewerkt. Er wordt gekeken naar het inkopen van duurzame elektriciteit, het toepassen van biogas of het toepassen van warmtepompen in combinatie met warmte koudeopslag. De gemeenteraad moet daar nu haar licht over laten schijnen.