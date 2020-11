Vooral circusleeuwen bij Hoenderdaell vinden verplichte sluiting even wennen

"In het voorjaar hebben we wel gemerkt dat de dieren het gek vonden dat er even geen publiek meer kwam", vertelt directeur Robert Kruijff van dierenpark Hoenderdaell. "We hebben heel wat circusleeuwen hier zitten die hun hele leven gewend zijn aandacht van mensen te krijgen. Die zitten echt wel door de gaten in het hek te kijken van 'jongens waar blijven jullie nu'. Maar we hebben ook vogels die de rust juist heerlijk vinden."

Vanavond om 22.00 uur zullen de nieuwe coronaregels van de overheid ingaan en dat betekent dat het park vanaf morgen twee weken lang gesloten zal zijn. "Het voorjaar was echt verschrikkelijk. Dan hebben we normaal namelijk heel veel bezoekers. In november is het een stuk rustiger. Het is dus een klein tikje in vergelijking met het voorjaar."

