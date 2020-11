Commerciële snelteststraat in IJmuiden krijgt tóch groen licht van gemeente

IJMUIDEN - De onlangs geopende commerciële snelteststraat in IJmuiden mag blijven, zo oordeelt de gemeente Velsen. Wel worden er voorwaarden gesteld waaraan de corona-drive through moet voldoen.

Initiatiefnemer Cees van der Kraats liet weten een omgevingsvergunning te hebben aangevraagd, maar ook op coulance van de gemeente rekenen. "Ik snap dat ze zich aan de regels moeten houden. Maar we bevinden ons in een bijzondere situatie waarvoor volgens mij geen regelgeving bestaat. Wij willen de GGD's ontlasten en dat doen we op een plek waar duidelijk behoefte is aan sneltests", zei hij tegen NH Nieuws.

Om aan de vraag naar (snel)testen te voldoen, openden enkele particuliere zorgondernemers een week geleden een commerciële teststraat in een voormalige fabriekshal aan de Kromhoutstraat. Er was wel een probleem, waar de ondernemers door de gemeente op werden geattendeerd. De teststraat past namelijk niet in het bestemmingsplan van het pand.

Gemeentewoordvoerder Eric Penning liet weten dat de teststraat mocht openblijven tot het fenomeen 'commerciële teststraten' met de veiligheidsregio was besproken. Dat overleg is nu gevoerd, en heeft opgeleverd dat de teststraat aan de Kromhoutstraat mag openblijven. "We zijn voornemens eraan mee te werken deze te verlenen", aldus de gemeente in een schriftelijke reactie.

Wel moet de teststraat aan voorwaarden gaan voldoen, die komende door de Veiligheidsregio op een rijtje worden gezet. Normaal gesproken kan het acht weken duren dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning afgehandeld is, maar deze behandelt de gemeente met voorrang.

Niet per se naar Haarlem

Voor inwoners van de IJmond betekent de komst van de snelteststraat dat zij niet meer naar de GGD in Haarlem hoeven te reizen om zich op corona te laten testen. De kosten lopen wel flink uiteen: bij de GGD betaal je niets, aan de Kromhoutstraat 89 euro.

"Dit is goed nieuws", aldus Cees van de Kraats in een eerste reactie. "Fijn", vult zijn partner Sacha Goossens aan. "We hebben ook echt het idee dat we in een behoefte voorzien."