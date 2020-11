Politie zoekt twee mannen na woningoverval Hoorn

HOORN - De politie is op zoek naar twee daders van een gewelddadige overval aan de Pergola in Hoorn gisteravond. Bij de overval raakte een 49-jarige man gewond aan zijn gezicht.

De twee daders wisten rond 19.00 uur de woning in de wijk Kersenboogerd binnen te dringen en bedreigden en mishandelden de 49-jarige man en twee andere aanwezigen.

Na enige tijd is het tweetal ervandoor gegaan. Bij de overval hebben ze een ketting meegenomen. Het 49-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht en de andere twee aanwezigen zijn opgevangen door de politie.

De politie is op zoek naar de daders en vraagt getuigen zich te melden. Wat ze weten is dat het tweetal donkere kleding droeg en rond de 30 jaar is.