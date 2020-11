Piet (75) droomt van 'speelminuten' in Telstar Stadion: "Al is het één keer te horen"

IJMUIDEN - Piet Dekker (75) heeft een droom: hij hoopt dat zijn zelfgeschreven liedje 'Oh Oh Velsen-Zuid' op een dag gedraaid mag worden in het stadion van Telstar. Deze week zong de lokaal vermaarde volkszanger Hank Valley het voor hem in. "Al is het één keer te horen, dat zou geweldig zijn."

NH Nieuws / Dennis Mantz

Piet Dekker, vrijwilliger in het seniorencentrum Zeewijk, schreef het lied op de melodie van het bekende lied 'Oh Oh Den Haag'. Het kan worden beluisterd als een lofzang over zijn club Telstar en het dorpje Velsen-Zuid. "Het stond al even op papier, maar nu is er ook een studioversie van. Zanger Hank Valley heeft deze week de definitieve versie toegestuurd. Ik ben echt enorm trots en blij dat hij dat heeft willen doen", zegt Piet. "Het is ook al te horen geweest op de radio. Nu maar hopen dat het ook op een dag kan worden gedraaid in het stadion." Tekst gaat verder onder de video.

Piet maakte liedje over Velsen-Zuid en Telstar - NH Nieuws

Han van Daalen, beter bekend als zanger Hank Valley, kreeg begin dit jaar al het verzoek van Piet om dit voor hem te regelen. Ze kennen elkaar van de optredens die Han eerder deed in het seniorencentrum Zeewijk in IJmuiden. "Door de coronacrisis was alles stil komen te liggen, dus moest het er nu maar een keer van komen. Ik hoop echt voor hem dat het een succes wordt. Ik heb het in ieder geval met veel plezier voor hem gedaan", zegt Han. Piet heeft het nummer inmiddels aan Telstar toegestuurd. Maar wacht nog in spanning af op een reactie.