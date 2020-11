Wielrenner Yoeri Havik volgt maatje naar nieuwe ploeg

"We vullen elkaar aan op verschillende vlakken en zitten al op één lijn als het om ons koersinstinct gaat: het liefst vliegen we er vanaf de eerste sprint in", zegt Havik. Van Schip verlengde al eerder zijn contract bij BEAT.

Havik en Van Schip pakten op de baan bij de Europese Spelen in Minsk en vorig jaar tijdens het EK in Apeldoorn zilver. Ze wonnen tijdens de wereldbeker van Milton de koppelkoers en reden op het WK in Berlijn naar een vierde plaats.

De Noord-Hollander is samen met Van Schip geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio in 2021.