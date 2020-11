Bloedbank stopt met afname op Texel, gemeente wil ze overhalen te blijven

TEXEL - Bloedbank Sanquin heeft aangekondigd in 2021 te stoppen met het afnemen van bloed bij Texelse donoren. Hoewel de gemeente hier niet over gaat, probeert ze toch te bemiddelen met Sanquin en oplossingen te vinden zodat de bloedbank wil blijven.

Sanquin kwam regelmatig met een mobiele afnamepost naar Den Burg, maar heeft onlangs in een brief aan de bloeddonoren laten weten hier in 2021 mee te stoppen. Er zouden te weinig donoren zijn op Texel, schreef onze mediapartner Texelse Courant eerder, waardoor de moeilijke keuze is gemaakt om niet meer naar het eiland te komen.

In de brief staat dat Texelse bloeddonoren vanaf 2021 terecht kunnen in Den Helder of bij een andere afnamelocatie. Sanquin biedt een reiskostenvergoeding aan voor donoren.

'Minder donoren'

De lokale PvdA-fractie vindt het duidelijk een zorgelijke ontwikkeling: "Dit zal er volgens ons toe leiden dat er nog minder donoren overblijven. Dit, terwijl Sanquin schrijft de inzet van de donoren te waarderen, en het van groot belang is voor talloze patiënten."

De gemeente zegt dat Sanquin 'vrij is om op basis van het aantal bloeddonoren te besluiten om geen bloedafname op Texel te laten plaatsvinden'. Hoewel Sanquin de gemeente niet heeft benaderd, is er wel onderling contact geweest 'om te bespreken welke mogelijkheden er nog zijn en wat er voor Sanquin nodig is om de aanwezigheid op Texel voort te zetten'.