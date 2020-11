De Peiling: 'De bijstand en het minimumjeugdloon moeten omhoog'

Wie krijgt wat?

Het bruto minimumjeugdloon voor een 18 jarige is 826,80 euro per maand, exclusief vakantietoeslag. Voor een 19 jarige is het minimumloon 922,15 euro. Een bijstandsuitkering voor een alleenstaande vanaf 21 jaar is 1059,03 per maand. Een gezin met kinderen krijgt 1503,31 per maand.

Geldproblemen

Het Nibud pleit voor de verhoging van de bijstand en het minimumloon van 18-jarigen. Ook moet de bijstand voor stellen met kinderen van 12 jaar en ouder omhoog, omdat die volgens het Nibud te laag is om van rond te komen. 'Bescherm ook mensen met lage inkomens en hoge zorgkosten: laat hen niet door gezondheidsproblemen geldproblemen krijgen. Versimpel het systeem en zorg als gemeente voor een goed aanvullend pakket aan tegemoetkomingen.'