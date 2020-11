Bussumse fontein staat uit vanwege kans op verspreiding coronavirus

BUSSUM - Bewoners van het Bussumse woonzorgcentrum De Antonius Hof en andere buurtbewoners moeten het al tijden doen zonder de fontein in de vijver voor hun deur. De fontein staat uit, en lang was de vraag waarom. Nu blijkt dat dat is gedaan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De gemeente Gooise Meren laat weten dat het de fontein heeft uitgezet, omdat de vijver waar de fontein in staat is aangesloten op het riool. Als het hard regent, wordt de vijver gebruikt als 'overstortbassin'.

Omdat virusdeeltjes via de stoelgang in het riool terechtkomen, vind de gemeente het niet verstandig om de fontein aan te zetten. De nevel die de fontein veroorzaakt zou corona kunnen verspreiden.

Andere fonteinen

Andere fonteinen van de gemeente Gooise Meren staan overigens wel gewoon aan, omdat die niet zijn aangesloten op het riool. Alleen de fontein in de Kadesloot van Muiden is dat wel. Die fontein wordt door buurtbewoners al een tijdje gemist. De fontein is al een tijdje in onderhoud en is volgens de gemeente om dezelfde reden ook nog niet teruggeplaatst.