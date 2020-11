A8 komende nachten voor de helft dicht voor voorlopig laatste werkzaamheden

ZAANSTAD - Automobilisten die aankomende nachten via de A8 tussen Alkmaar en Amsterdam reizen, moeten rekening houden met langere reistijd. Omdat Rijkswaterstaat tussen knooppunt Zaandam en de aansluiting met de N246 de (voorlopig) laatste werkzaamheden aan het asfalt uitvoert, gaat de snelweg gedeeltelijk dicht.

Komende nacht wordt er gewerkt aan de snelweg richting Alkmaar. Vanaf 21.00 uur tot 05.00 uur is de A8 in die richting dicht. Voor morgennacht, als de andere kant richting Amsterdam wordt aangepakt geldt dezelfde planning. De extra reistijd bedraagt ongeveer tien minuten.

De A8 was toe aan stiller asfalt. Dat fluisterasfalt is afgelopen zomer geplaatst. Tot groot plezier van David Sluis en Jan Broersma van de werkgroep A8-Coenbrug. "Mensen kunnen weer in de tuin zitten en met een raam open slapen", vertelden zij eerder aan NH Nieuws.