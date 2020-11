Amsterdamse Local Heroes wil heel Nederland veroveren

Landelijk uitrollen

Local Heroes werkt nu alleen samen met ondernemers in Oud-West, maar is al in overleg met de gemeente om het platform over de hele stad uit te rollen. Uiteindelijk wil oprichter Maarten landelijk gaan. "We hebben drie familiefondsen die willen investeren. We zijn nog niet klaar om dit morgen al uit te rollen op hele grote schaal, maar we gaan er het komende half jaar hard aan werken om te zorgen dat dit overal mogelijk kan zijn."