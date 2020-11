Eemnes gaat bewoners helpen met verwijderen van asbest

Asbest is schadelijk voor de gezondheid, omdat ingeademde vezels na lange tijd onder meer longkanker kunnen veroorzaken.

Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het asbestvrij maken van hun dak, maar dat is een lastige klus. De gemeente wil bewoners helpen met het aanbieden van materialen, zoals containers en beschermsetjes, maar ook op weg helpen naar gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven. Eemnes gaat vanaf komend jaar campagne voeren om van de asbest af te komen en bewoners te attenderen op de plannen.

Het verwijderen van asbest dat verwerkt is in woningen is overigens nu nog niet verplicht. Pas over vier jaar wil de Nederlandse overheid al het asbest weg hebben.