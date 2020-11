Politie doet opnieuw oproep naar getuigen overleden vrouw Amsterdam Zuid-Oost

AMSTERDAM - Het is voor de recherche nog steeds onduidelijk wat er vorige week donderdag is gebeurd met de 34-jarige vrouw die zwaargewond werd aangetroffen en kort daarna overleed.

Vorige week donderdag rond vijf over half acht 's avonds troffen automobilisten een gewonde vrouw aan op de Reigersbosdreef in Amsterdam Zuid-Oost. Politieagenten van politiebureau Remmerderplein probeerden haar nog te reanimeren, maar het slachtoffer overleed ter plekke.

De recherche van districtsrecherce Oost werkt samen met het TOEV (Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen), maar weet nog niet hoe de vrouw zo gewond is geraakt en zoekt daarom getuigen. De politie houdt sterk rekening met een aanrijding. "Mogelijk is een 'getunede' Volkswagen Golf 5 of 6 bij de aanrijding betrokken geweest. De auto zou mogelijk blauw of donker van kleur zijn geweest", laat de politie weten.

Het slachtoffer woonde met haar jonge zoon in Venserpolder. De familie van de 34-jarige vrouw die geboren is in Oeganda, is een crowdfunding-actie voor de uitvaart begonnen, meldt het Parool.