Herstart chauffeursdienst: Alkmaars ziekenhuispersoneel thuisgebracht na nachtdienst

ALKMAAR - De Noordwest Ziekenhuisgroep heeft de chauffeursdienst tussen haar ziekenhuizen in Den Helder en Alkmaar opnieuw opgestart. Vanwege de tweede coronagolf springt ziekenhuispersoneel van de Helderse locatie bij op de Alkmaarse locatie, waar de coronazorg is gecentreerd. Vrijwilligers brengen de in de Noordkop woonachtige medewerkers na hun nachtdienst veilig thuis. Ook nu worden er weer chauffeurs gezocht. Die oproep zorgde tijdens de eerste golf voor een overvloed aan reacties.