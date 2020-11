Burgemeester Judith Michel eindelijk officieel geïnstalleerd in Wijdewormer

WIJDEWORMER - Judith Michel is vanavond tijdens een bijzondere raadsvergadering officieel geïnstalleerd als burgemeester in het Dorpshuis Wijdewormer. Commissaris van de Koning, de heer Arthur van Dijk, nam in aanwezigheid van de leden van de gemeenteraad en familie de belofte af.

"Judith Michel is sinds 14 april burgemeester van de gemeente Wormerland. Al twee keer eerder werd deze bijeenkomst vanwege corona afgeblazen, maar vanavond was het toch mogelijk eenbijzondere raadsvergadering in beperkte vorm te houden.

Voor de twee dochters van burgemeester Michel was een speciale rol weggelegd, zij mochten bij hun moeder de ambtsketen omhangen en de voorzittershamer overhandigen.

Verschil maken

Judith Michel ging tijdens haar speech in op het belang van het burgemeesterschap: "Als burgemeester vind ik het belangrijk om deel uit te maken van de Wormerlandse gemeenschap en er te zijn voor onze inwoners. In goede, maar ook in minder fijne tijden. Ik heb gemerkt dat enkel en alleen al de aanwezigheid van de burgemeester een verschil kan maken. Aanwezigheid en aandacht, geven steun en vertrouwen aan onze inwoners. In een wereld die steeds complexer wordt zijn dat belangrijke waarden."