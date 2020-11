Persoon gewond na vermoedelijke woningoverval in Hoorn

HOORN - De politie staat nog voor een raadsel. Wat is er precies gebeurd rond 19.00 uur aan de Pergola in Hoorn? Er wordt gedacht aan een woningoverval. De bewoner is in ieder geval gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

De woning in het appartementencomplex is waarschijnlijk overvallen. De politie tast nog in het duister over wat er is gebeurd.

Er is in de omgeving wel gezocht naar daders, maar er is niemand aangetroffen of aangehouden. Er is ook nog geen signalement van de vermoedelijke dader of daders vrijgegeven.

"De ambulance heeft het slachtoffer meegenomen. We zullen de persoon hier over spreken en de zaak verder onderzoeken," aldus de politie.