Pover Ajax ondanks droomstart met veel moeite langs Midtjylland

HERNING - Ajax leek na een droomstart af te stevenen op een gemakkelijke avond op bezoek bij Midtjylland. Doordat de Amsterdammers er moeilijk in slaagden de Champions League-wedstrijd te controleren, moest het negentig minuten knokken voor een goed resultaat in Denemarken (1-2).

En dat wierp ook meteen zijn vruchten af. Tadic was in de openingsfase namelijk de belangrijkste man aan Ajax-zijde, want na een minuut lag de bal er al in. De Serviër bediende Antony, waarna de Braziliaan al na 47 seconden de bal kon binnenschuiven.

De tweede treffer van de avond werd Ajax in de schoot geworpen. Midtjylland-doelman Andersen pakte een terugspeelbal in de handen. Wat volgde was behoorlijk wat tumult voor de goal, maar Tadic vond een gaatje boven de muur: 0-2.

Na de 1-2 van Dreyer had Ajax het tot aan de rust lastig. Veel individuele fouten en slordigheden leidden meerdere kansen voor de thuisploeg in. Tot drie keer toe werd oud-Heerenveen-speler Dreyer gevaarlijk, maar zijn pogingen troffen geen doel.

Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar na de comfortabele voorsprong maakte Ajax het zichzelf onnodig lastig. Het werd onnauwkeurig in de passing en Midtjylland greep het initiaief. Na een kwartier schoot Anders Dreyer de aansluitingstreffer binnen. Na slap verdedigen liet hij Onana kansloos met een hard schot in de hoek.

Controle

Na de pauze kwam Davy Klaassen in de ploeg voor Jurgen Ekkelenkamp. Perr Schuurs, die een ongelukkige wedstrijd speelde, werd na zestig minuten gewisseld voor Edson Alvarez. Daarmee kreeg Ajax iets meer zekerheid aan de bal en ook de gevraagde rust om zelf wat meer aan voetballen toe de komen.

Ajax miste echter de overtuiging om het spel te domineren, maar zorgde er in ieder geval voor dat Midtjylland minder aan voetballen toe kwam. Mede doordat het simpelweg meer balbezit had, kon Midjylland geen gevaar stichten.

Buitenspel

In de 65ste minuut dacht het via Antony zelfs op een bevrijdende 1-3 voorsprong te komen. De treffer van de Braziliaan werd alleen door toedoen van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel. Ajax koos er meerdere malen voor om de bal maar naar voren te roeien en geen onnodig risico te lopen. Duidelijk was dat alles in het teken stond van de drie punten. Doordat de pijp bij Midtjylland ook vrijwel leeg was, lukte dat met de nodige moeite.

Eerste zege

Ajax boekt met de 1-2 overwinning in Denemarken de eerste overwinning in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers hebben nu vier punten uit drie duels. De andere wedstrijd in de poule van Ajax werd een walk-over. Liverpool won met 0-5 van Atalanta Bergamo (0-5).

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui (76/Klaiber), Schuurs (60/Alvarez), Martinez, Tagliafico; Blind, Gravenberch, Ekkelenkamp (46/Klaassen); Antony (90/Traoré), Tadic, Promes