Haarlems bekendste Amerikaan verwacht weinig van verkiezingen: "Wordt sowieso een drama"

HAARLEM - "Of Trump nu gaat winnen of verliezen. Het wordt een drama, sowieso", aldus Joshua Baumgarten. Nee, de Haarlemmer met Amerikaanse roots heeft op dit moment niet zo heel veel vertrouwen in de Amerikaanse politiek. Morgenochtend weet hij wie de komende vier jaar de nieuwe president wordt. Trump óf Biden.

Samen met zijn band The Irrational Library en cartoonist/kunstenaar TRIK bracht Joshua onlangs de clip 'More of the Obvious Less' uit. Een 'bedankje' aan president Trump voor wat hij de afgelopen vier jaar betekend heeft voor Amerika. Of eigenlijk níet heeft betekend, in de ogen van de twee kunstenaars.

"I don't give a fuck", vertelt Joshua in zijn atelier in Haarlem. Maar als hij toch moet kiezen, dan kiest hij 'uiteraard' voor Biden. Maar het liefste zou hij op Bernie Sanders stemmen, maar die doet niet mee. De Haarlemmer groeide op in New York, verhuisde naar Californië en woont nu al heel wat jaren in de hoofdstad van onze provincie.

"Het is ongelooflijk dat Trump met zoveel wegkomt, met al die leugens", vertelt Joshua. "Dat hij niet de verantwoordelijkheid neemt voor wat er allemaal is misgegaan rondom de bestrijding van het coronavirus in zijn land. Dat is beschamend." Hij hekelt de angstcultuur en de haatzaaierij die vanuit Washington onder de bevolking gestimuleerd zou worden.

Niet gestemd

Uiteindelijk heeft de Haarlemmer niet zijn stem uitgebracht. "Dat was ten eerste omdat ik een beetje lui was en daarom te laat was om me te registreren. Maar ik ben ook tot de conclusie gekomen dat er weinig te kiezen valt. Het voelt alsof je de keuze krijgt om uit twee dingen te kiezen, en als je het dan gekocht hebt dan blijkt het thuis niet te werken. "

Want ook over de Democraten is Joshua niet echt te spreken. "Biden is misschien best een geschikte man, maar de hele kring om hem heen deugt niet. Ze zijn echt de verkeerde kant opgegaan. Ze geven totaal geen ruimte voor nieuwe geluiden, nieuwe ideeën."

Niet opblijven vannacht

Hij gaat de verkiezingen komende nacht niet volgen, morgenochtend merkt hij wel wat de uitslag is geworden. "Hopelijk wordt het toch een mooie nieuwe dag en anders het wordt de verlenging van een nachtmerrie." Boven alles hoopt hij dat de Amerikanen op een normale en vredige manier met elkaar de discussie blijven voeren. "Ik hoop dat de Amerikanen zich beseffen dat ze morgen nog gewoon buren, collega's en familieleden van elkaar zijn. Of je nu gewonnen of verloren hebt."

Kijk hierboven naar de videoreportage die NH Nieuws maakte met Haarlemse bekendste Amerikaan Joshua Baumgarten.