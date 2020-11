WonderboyZ willen blijven werken: "Het besef is er wel"

Niet alleen bij AZ, maar ook op andere plekken maken de WonderboyZ alles spic en span. Normaliter zijn ze ook in Volendam van de partij, maar door de besmettingen bij FC Volendam zijn ze daar even niet welkom. Ook zijn de groepen kleiner, waardoor er minder jongeren per dag aan de slag kunnen.

Een box of knuffel is dan ook snel gegeven, maar in deze tijd moeten de jongeren extra voorzichtig zijn. Marc: "Nou dat gaat nu wel goed, want we zijn in wat kleinere groepen en dan is het te handhaven. In het begin ben je een parttime boa op het complex." De WonderboyZ begrijpen dat juist nu afstand houden belangrijk is.

Angst voor gehele lockdown

Hoewel de angst voor een algehele lockdown aanwezig is, blijft wonderboy Randy positief: "Dan moet je het gewoon accepteren. Dan mag je wel boos zijn, maar dan moet je maar denken; na regen komt zonneschijn."



