KLM-piloten eindelijk om: alle bonden akkoord met voorwaarden staatssteun

SCHIPHOL - Pilotenvakbond VNV gaat akkoord met de voorwaarden van de overheid in ruil voor staatssteun voor KLM. VNV zette nog als enige bond de hakken in het zand om een handtekening te zetten onderaan de clausule van minister Hoekstra van Financiën. Zonder die handtekening kon KLM verdere staatssteun op haar buik schrijven.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Gisteravond gingen ook de cabine- en grondbonden van FNV akkoord met de eis van Hoekstra om tekenen voor een loonoffer, zolang de overheid geld overmaakt om KLM van de ondergang te redden. De vijf andere bonden gingen meteen al akkoord.

De vakbonden gingen op 1 oktober 'op hoofdlijnen' akkoord met loonmatiging voor maximaal 2,5 jaar. Maar Hoekstra accepteerde het herstructureringsplan niet mits alle bonden zouden tekenen voor zeker vijf jaar. De piloten vonden de eisen van Hoekstra tot vandaag te vaag om zomaar hun handtekening te zetten. Nu alle bonden akkoord zijn, kan de minister het plan beoordelen en voorleggen aan de Eerste en Tweede Kamer.

Rust

VNV-voorzitter Willem Schmid hoopt dat met het akkoord er snel weer rust binnen KLM komt. Onder KLM's was momenteel veel verdeeldheid en onbegrip over de keuze van de piloten om niet tekenen. Het ging zelfs zover dat grondpersoneel een boos briefje aan het stuur van een KLM-toestel hadden gehangen.

Ook KLM-topman Pieter Elbers ziet uit naar rustigere tijden: "De afgelopen dagen zijn voor iedereen ongelooflijk intensief geweest, met grote druk op het bedrijf, negatieve invloed op de reputatie en interne verdeeldheid. Maar we zijn er uiteindelijk als KLM en vakbonden toch samen uitgekomen. En daar gaat het om."

Blik vooruit

"Onze blik kan nu vooruit en naar buiten worden gericht, zodat we gezamenlijk ons routenetwerk weer kunnen opbouwen voor onze klanten en de wereld met en via Nederland kunnen blijven verbinden. We gaan het vertrouwen dat de Nederlandse overheid in ons stelt samen waarmaken", aldus Elbers.