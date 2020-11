Groenewegen moet vrezen voor zware straf voor veroorzaken horrorcrash

AMSTERDAM - Dylan Groenewegen hoort eind deze week welke straf hij krijgt. De Amsterdamse wielrenner van Jumbo-Visma wordt volgens bronnen tot begin mei 2021 geschorst voor het veroorzaken van de crash met Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen.

Met dit scenario zou Groenewegen - als alles verder volgens de planning verloopt - nog net van start kunnen gaan in de Giro d'Italia. De Ronde van Italië gaat namelijk op 8 mei 2021 van start.

De internationale wielerunie UCI maakt eind deze week de schorsing van Dylan Groenewegen bekend. Het doorgaans goed ingevoerde WielerFlits heeft concrete aanwijzingen dat hij voor negen maanden wordt geschorst. In dat geval zal hij tot en met 6 mei 2021 geen wedstrijden mogen rijden. De sprinter zou bij het sporttribunaal CAS nog in beroep kunnen gaan tegen de straf.

Manager Dylan Groenewegen over gevolgen valpartij: "Hij zit in een mentaal traject"

Manager Dylan Groenewegen over gevolgen valpartij: "Hij zit in een mentaal traject"

Vreselijke crash

Groenewegen wordt gestraft voor het veroorzaken van de zware crash in de openingsrit van de Ronde van Polen. In de massasprint stuurde Groenewegen naar rechts, waardoor Nederlands kampioen Fabio Jakobsen in de hekken belandde.

Artsen zijn een uur bezig geweest om Jakobsen te stabiliseren en hij is enige tijd in kunstmatige coma gehouden. Gevreesd werd dat Jakobsen de crash niet zo overleven, maar inmiddels zit hij weer op de fiets.

Check hieronder de beelden van de crash: