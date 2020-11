Persconferentie: sluiting van theaters, musea en buurthuizen, horeca voorlopig dicht

Tijdens de persconferentie is zojuist bekend gemaakt dat theaters, bioscopen en musea de komende 2 weken dicht gaan, daarnaast gaan ook pretparken, dierentuinen, zwembaden en sauna's de komende weken dicht. De huidige gedeeltelijke lockdown, waaronder de sluiting van de horeca, blijft zo tot half december. Het kabinet wil terug naar het besmettingsniveau van voor de zomer.

De sluiting geldt voor publiek toegankelijke gebouwen, daaronder vallen naast musea en theaters, ook buurthuizen, verenigingsgebouwen en monumenten.

Er geldt een uitzondering voor contactberoepen en winkels.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte op straat is nu vier, deze wordt verkleind naar twee personen. Binnen in huis mogen maximaal 2 gasten per dag worden ontvangen. Kinderen tot en met twaalf jaar zijn hiervan uitgezonderd.

Er is een negatief reisadvies afgegeven voor reizen naar het buitenland. Niet alleen voor de kerstvakantie, maar tot half januari.

Mogelijke avondklok

Als de komende tijd de besmettingen niet dalen zullen er regionaal zwaardere maatregelen worden genomen. Een mogelijke avondklok is een van die maatregelen, ook kunnen middelbare scholen gesloten worden en zouden winkels in de detailhandel met beperkingen te maken kunnen krijgen.

De nieuwe maatregelen gaan morgen om 22.00 uur in.