Aantal Gooise coronabesmettingen vlakt wat af, cijfers in Weesp en Huizen blijven hoog

'T GOOI - Het aantal mensen in 't Gooi dat de afgelopen twee weken positief is getest op het coronavirus lijkt wat af te vlakken. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Toch blijft in de regio nog altijd het risiconiveau 'zeer ernstig' van toepassing.

Weesp en Huizen melden over de afgelopen twee weken nog flink hoge cijfers. Weesp is wederom het hoogst. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 876,5 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 173 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 134.

Vergeleken met de tweewekelijkse cijfers van vorige week, lijkt de piek ook in Weesp toch achter de rug. Dat is volgende week pas met meer zekerheid te zeggen.

In Hilversum en Wijdemeren ligt het aantal nieuwe besmettingen flink lager dan de twee weken ervoor. In beide gemeenten zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 529,6 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken respectievelijk 481 en 129 personen positief zijn getest op corona.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: