'Zorg voor een vuurwerkverbod in de buurt van rietgedekte panden'

WEST-FRIESLAND - De laatste jaren is het meer dan eens gebeurd dat vuurwerk de oorzaak was van brand in rietgedekte panden. Stichting De Westfriese Molens wil dat gemeenten meer uit de kast halen om daar iets tegen te doen. Ze stuurden alle Westfriese gemeenten een brief met het verzoek om strengere maatregelen te treffen voor het afsteken van vuurwerk rondom molens en stolpboerderijen.

Stichting De Westfriese Molens wil een vuurwerkverbod rondom stolpen en molens. - NH Nieuws

Een verdwaalde vuurpijl zet nog weleens een rietgedekt gebouw in vlammen. Het bekendste voorbeeld is misschien wel de Ceres-molen in Bovenkarspel. Afgelopen oudejaarsnacht sloegen de vlammen uit de molen. De brand ontstond waarschijnlijk onder de kap. Volgens de politie is vuurwerk de meest aannemelijke oorzaak, maar er is nooit een verdachte voor aangehouden. Nachtmerrie voor stolpbewoners En dan oud en nieuw in 2018. In Berkhout ging een stolpboerderij in vlammen op. Het is de nachtmerrie van veel stolpbewoners. Destijds vertelde Rein van der Heide, die een stolpboerderij in Abbekerk heeft, dat hij 'met angst en beven' de jaarwisseling tegemoet gaat. "Je loopt eigenlijk de hele tijd rond je huis om te kijken of alles in orde is." Stichting De Westfriese Molens wil daarom een totaalverbod voor het afsteken van vuurwerk rondom rietgedekte panden. Het voorstel is om honderd meter afstand te bewaren en daarop te handhaven. "Afgelopen jaarwisseling hebben wij meegemaakt dat de Ceres verbrand is. Dat hoop je geen tweede keer mee te maken", vertelt voorzitter Kasper Gutter.

Quote "Als de gemeente een vuurwerkverbod instelt, dan is het ook vrij makkelijk te handhaven" Kasper Gutter, voorzitter stichting De Westfriese Molens

Veel vuurwerkproducten zijn per 1 december van dit jaar verboden. Zo mag je niet meer in het bezit zijn van knalvuurwerk zoals rotjes. Maar ook Chinese matten, vuurpijlen en Romeinse kaarsen staan op de verboden lijst. Risico blijft Alleen het feit dat er geen totaalverbod is, maakt het volgens Gutter lastig om regels te handhaven. "Dat betekent dat er risico's blijven bestaan", zegt hij. Bovendien noemt hij als voorbeeld de vuurpijlen, die je over de grens nog wel kunt krijgen. De voorstellen die de molenstichting in de brief opnoemt zijn volgens Gutter gemakkelijk in de praktijk te brengen. "Dat is vrij simpel", zegt hij desgevraagd. "Als de gemeente een vuurwerkverbod instelt, dan is het ook vrij makkelijk te handhaven. En stel, in een gebied waar het verboden is wordt toch vuurwerk afgestoken, dan heb je een grotere kans om daders te pakken." Lees verder onder de foto.

NH Nieuws /Maarten Edelenbosch

De brief is nog maar net verstuurd naar de zeven Westfriese gemeenten en nog niet behandeld in de gemeenteraden. Ondertussen wordt er gewerkt aan de renovatie van de Ceres-molen. "De eerste fase is dat we de romp weer met riet gedekt hebben. Dat hopen in januari af te hebben. Het komend jaar gaat de kap erop en de wieken eraan. Dan staat 'ie weer en kan hij weer jaren mee."