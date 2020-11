Van der Vaart verwacht nog veel van Ajax: 'Ik zie ze zich zeker nog plaatsen'

AMSTERDAM - Voor Rafael van der Vaart staat vanavond een bijzondere wedstrijd op het programma in de Champions League. Ajax, de club waar hij furore maakte, neemt het op tegen Midtjylland, waar hij twee jaar actief was.

"Ajax moet wel gewoon winnen hoor", zegt hij in gesprek met AD. "Na de loting hoorde ik veel dat Ajax het niet had getroffen. Nou, Liverpool oké. Maar je krijgt er altijd een sterke bij. Maar Atalanta en Midtjylland zou ik blij mee zijn. Vooral over Atalanta doet iedereen nerveus. Je kwam er gewoon 2-0 voor. Niks aan de hand.”