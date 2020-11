Amsterdam NL V Harold Hamersma vindt zichzelf geen wijnkenner

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Harold Hamersma. De Amsterdammer weet (bijna) alles van wijn, maar vindt zichzelf meer een liefhebber dan een kenner.

biografie: naam: Harold Hamersma geboren: Amsterdam, 9 augustus 1956 beroep: wijnliefhebber, schrijver erelijst: Gourmand Cook Book Award 2010, Vinos de Espana prijs 2013, Wine-Food Association Oeuvre-award 2015

Liefhebber Waarom zou iemand die zoveel van wijn weet als Harold Hamersma, zich geen wijnkenner mogen noemen? Volgens de wijnliefhebber zelf bestaan er helemaal geen wijnkenners. "De eerste wijnkenner moet ik nog tegenkomen. Ik studeer ontzettend veel om wijnliefhebber te kunnen blijven." "Er zijn zo ontzettend veel druiven", verduidelijkt Hamersma. "Er bestaan zo'n dertienhonderd druivenvariëteiten waarvan wijn gemaakt kan en mag worden. Die kunnen ook nog eens geblend worden, dus bij elkaar gestopt. En die kunnen vaak ook nog over de hele wereld groeien. Als je wijnkenner zou zijn, zou je die allemaal moeten kennen." Een onmogelijkheid dus. Hamersma geeft daarbij het voorbeeld van wijnmakers die tijdens een blindproeverij hun eigen wijn niet herkennen. Ook wij kunnen dus niet anders dan Harolds stelling beamen: wijnkenners bestaan niet.

Quote "De eerste wijnkenner moet ik nog tegenkomen" harold hamersma, wijnliefhebber

Achtduizend Hamersma neemt per jaar zo'n achtduizend flessen wijn tot zich. Dat lijkt veel (en dat is het natuurlijk ook), maar van iedere fles heeft hij maar een bodempje in een glas nodig om tot een oordeel te komen. "Ik ben een fundamentalistische spuger. Als ik alles had doorgeslikt, had hier een lever van honderd kilo gehad." Maar goed, om tot zoveel flessen te komen, begint hij regelmatig 's ochtends vroeg al met z'n eerste proefslokje. "Ik kijk dan naar de kleur. Maak daar een notitie van. Ik ruik de geur. Dan neem ik een nipje en maak ik al mijn eerste proefnotitie. Dan neem ik nog een nipje. Nog een notitie. Dan zoek ik de referenties op: welke druif, welke prijsklasse." En zo komt Hamersma stapje voor stapje tot z'n oordeel.

Quote "Blijf weg van die eeuwige clichés!" harold hamersma, wijnschrijver

Clichés Bij het beschrijven van de wijnen neemt Hamersma zich de raad van een beroemde collega ter harte: "Blijf weg van die eeuwige clichés van cassis, pruimen en zwarte bessen." Hamerma: "Ik heb liever dat mensen door mijn associaties weten hoe de wijn smaakt." Hamersma is dan ook meer een schrijver, of beter gezegd: een omschrijver van de wijn.

Wijnclubjes We zijn met z'n allen minder gaan drinken, maar beter. De vraag naar wijnclubjes en wijncursussen neemt hand over hand toe. "Dan spring ik een gat in de lucht", zegt Hamersma niet zonder trots. "Daar heb ik toch een beetje aan mee mogen werken."

