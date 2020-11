1.400 kilo aan onder andere vlinderbommen en flowerbeds in beslag genomen in IJmuiden

IJMUIDEN - In een bedrijfspand en een schuur in IJmuiden is in totaal zo'n 1.420 kilo illegaal vuurwerk gevonden door de politie. Twee mannen, een 56-jarige man uit Heemskerk en een 26-jarige uit Beverwijk, zijn aangehouden.

In een bedrijfspand aan de Middenhavenstraat in IJmuiden werden onder andere vlinderbommen en flowerbeds aangetroffen. In de schuur van een van de verdachten werd nog een tweede partij gevonden.

De politie onderzoekt de rol en de betrokkenheid van de twee verdachten. Ze waarschuwen dat illegaal vuurwerk vaak niet aan veiligheidseisen voldoet: de lontjes zijn te kort, het vuurwerk is beschadigd of er zit te veel kruit in waardoor het te snel, te hard of in de verkeerde richting klapt.