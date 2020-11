Metershoge muur ingestort op Hilversums Mediapark, geen gewonden

HILVERSUM - Een metershoge muur van een pand op het Hilversumse Mediapark is vanmorgen ingestort. De schade is flink. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt.

Het gaat om een buitenmuur van een studiopand aan de Leen Jongewaardweg van zeker tien meter hoog en ongeveer vijf meter breed.

De muur stortte volgens een woordvoerder van de brandweer in nadat een heftruck er tegenaan reed. De hele muur, gemaakt van betonblokken, kwam daarna naar beneden zetten.

De omgeving rond de ingestorte muur is door de brandweer afgezet. Ambtenaren van bouw- en woningtoezicht van de gemeente Hilversum controleren wat er precies aan de hand is. Het management van het Mediapark wil nog geen commentaar geven zolang niet duidelijk is wat er precies is gebeurd.