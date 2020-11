Voor één keer ontbijten in de klas: "Niet iedereen doet het en nu moet je wel"

JULIANADORP - Eén keer in het jaar mag het: eten in de klas. Het Nationaal Schoolontbijt moet kinderen erop wijzen hoe belangrijk het is om gezond en goed te ontbijten. Ook het Junior College in Julianadorp deed er vanochtend aan mee.

In de klas werd gezamenlijk ontbeten met volkoren broodjes, eieren, kaas en melk. Hoewel het niet voor iedereen noodzakelijk lijkt ('ik eet elke ochtend twee bruine broodjes en mijn moeder maakt nog een smoothie voor me'), zien de kinderen wel in dat het belangrijk is. "Niet iedereen eet gezond en vandaag moet je wel. Dan weet je gelijk weer waarom het goed is."

Het Nationaal Schoolontbijt is jaarlijks dé week waarin bijna een half miljoen kinderen samen gezond en gezellig ontbijten in de klas. Dit jaar werd tijdens de achttiende editie op zo'n 2.250 basisscholen door heel Nederland ontbeten.

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: