Man (86) raakt te water in jachthaven Zaandam, mee naar ziekenhuis

ZAANDAM - Een 86-jarige man is vanmiddag rond 12.15 uur te water geraakt in de jachthaven van Zaandam, aan de Badhuisweg.

Getuigen melden aan NH Nieuws dat de man bezig was bij zijn bootje, uitgleed en zo in het water terecht kwam. Volgens een woordvoerder van de politie heeft de man ongeveer een half uur in het water gelegen.

Hij is goed aanspreekbaar uit het water gehaald en meegenomen naar het ziekenhuis voor controle. Volgens omstanders zou de man onderkoeld zijn.