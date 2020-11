Texelse Amerika-liefhebber hoopt op herverkiezing van Donald Trump

OUDESCHILD - Frido Boom is gek op Amerika en gaat de presidentsverkiezingen vandaag op de voet volgen. Zijn favoriete is kandidaat is Donald Trump. Hij hoop op 4 more years in het Witte Huis voor de huidige POTUS (President of the United States).

Texelse Amerika-liefhebber hoopt op herverkiezing Trump

Normaal gesproken gaat Boom er met de TX-10 op uit om met gasten mooie tochten op de Waddenzee te maken. Met het schip biedt hij garnalenvistochten aan. Nu het eventjes wat rustiger is op het eiland heeft hij mooi de tijd om de presidentsverkiezingen aan de andere kant van de plas te volgen. "Ik vind Amerika een fantastisch land. We komen er al een jaar of tien", legt Boom uit. "De mensen en ook dat patriotische. We hebben hier zelf paarden en dan ga je daar wel eens naar een rodeo. Dan worden de boeren geëerd en het leger, ik vind dat fantastisch. En overal hangen de Amerikaanse vlaggen in de tuinen. En natuurlijk mankeert er sociaal gezien ook wel het een het ander. Maar de rust, de ruimte en het respect daar, dat mis ik hier totaal." Liefde voor de USA Dat de liefde voor de USA groot is, is te zien aan zijn woning. Aan de vlaggenmast wappert de Amerikaanse vlag en op de stoep staat een grote Amerikaanse pickup-truck. Voor vandaag heeft Boom een speciaal shirt aangetrokken waarop 'Holland for Trump' staat. Ik ga het vandaag zeker op de voet volgen. Helaas zijn er hier geen verkiezingsbijeenkomsten nu." Die waren er bij de vorige verkiezingen in 2016 wel. Boom had toen al in de gaten dat Donald Trump de race richting het Witte Huis wel eens kon gaan winnen. "De eerste keer dat hij gekozen werd, was hij ook een beetje de underdog. Iedereen riep 'dat gaat em niet worden, dat wordt Clinton'. Ik was een van de weinigen hier in mijn kringetje die er van overtuigd was dat het hem wel zou lukken."

Quote "Kijk: het is natuurlijk een rare zak. En hij gaat als een wilde stier in een porseleinkast tekeer, maar ik hou er wel van" Frido Boom, trumpliefhebber