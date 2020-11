Wachttijd voor Gooise coronateststraten flink korter: vaak zelfde dag nog testen

BUSSUM - De wachttijd voor een coronatest in 't Gooi is de afgelopen tijd flink afgenomen. Dat meldt de GGD. Mensen met coronaklachten die 's ochtends bellen voor een coronatest kunnen vaak dezelfde dag nog terecht.

De Gooise coronateststraat kende een paar weken geleden nog topdrukte. Doordat de vraag naar een coronatest erg groot was en de testcapaciteit nog beperkt, duurde het soms tot wel drie dagen voordat je terecht kon.

Samen met het wachten op de testuitslag, gingen er soms wel vijf dagen overheen voordat je wist of je wel of niet besmet was met het coronavirus. Dat leverde voor veel mensen problemen op, omdat ze daarmee ook al die tijd thuis moesten blijven van hun werk.

Sneller aan de beurt

De wachttijd voor een coronatest is nu dus flink afgenomen. Volgens de Gooise GGD heeft dat onder meer te maken met de opening van een tweede teststraat afgelopen week in Huizen. De GGD heeft daarmee haar testcapaciteit opgehoogd naar ruim duizend tests per dag.

Wat volgens de GGD ook meehelpt is de opening van verschillende commerciële teststraten in de regio, zoals in Hilversum, Naarden en Baarn. Verschillende bedrijven hebben afspraken met deze teststraten om hun personeel te kunnen laten testen, wat ervoor zorgt dat de GGD-teststraten meer ontzien worden.

De Gooise teststraten van de GGD hebben afgelopen week gemiddeld zo'n 700 mensen per dag getest, wat neerkomt op 5.307 tests de afgelopen week. Alleen vorige week donderdag was er met 1.000 tests een uitschieter.