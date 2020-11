30.000 euro schadevergoeding voor onterecht ontslagen BUCH-ambtenaar

HEILOO - De gemeentelijke werkorganisatie BUCH heeft een ambtenaar in juni onterecht op staande voet ontslagen wegens fraude met facturen. Dat heeft kantonrechter in Haarlem bepaald. De BUCH moet hem ruim 10.000 euro aan loon doorbetalen en een schadevergoeding overmaken van 30.000 euro.

De BUCH, de ambtelijke werkorganisatie voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, heeft volgens de rechtbank in het onderzoek naar mogelijke fraude ’op procedureel vlak de nodige steken laten vallen’.

Een door de BUCH ingeschakeld recherchebureau concludeerde eerder al dat er geen bewijs was gevonden voor de verdenkingen jegens de ambtenaar. Toch deed de BUCH aangifte van fraude tegen hem, blijkt uit het rechtbankverslag dat NH Nieuws in handen heeft.

"Ook is de ambtenaar niet deugdelijk gehoord voordat tot zijn ontslag werd besloten." De ambtenaar was bovendien niet eindverantwoordelijk voor het project waar de mogelijke fraude aan het licht kwam. "Het is niet vastgesteld dat hij wetenschap heeft gehad van de onjuiste facturen en vast staat dat hij zichzelf op geen enkele wijze heeft bevoordeeld."

Er was dus geen dringende reden voor het ontslag op staande voet, oordeelt de rechter. De BUCH dient de ambtenaar ruim 10.00 euro aan niet ontvangen loon te betalen, en een schadevergoeding van 30.000 euro.

Intranet

De rechter verplicht de BUCH daarnaast om een week lang een mededeling op het eigen Intranet te plaatsen waarin staat dat de ambtenaar ten onrechte is ontslagen, ’om de schade aan de goede naam van de ambtenaar zoveel mogelijk teniet te doen.' Een rectificatie in lokale media is volgens de rechtbank niet nodig.