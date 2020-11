Traumahelikopter landt in Oost na aanrijding tussen fietser en scooterrijder

AMSTERDAM - Een fietser en een scooterrijder zijn vanmorgen gewond geraakt toen ze op het fietspad op de Panamalaan in Oost met elkaar in botsing kwamen.

De Panamalaan is een van de straten binnen de ring A10 waar snorscooters nog wel op het fietspad moeten rijden. Of deze scooter ook een snorscooter is, is niet duidelijk.

Langs de Panamalaan liggen twee fietspaden, beide fietspaden zijn eenrichtingsverkeer. Het lijkt er dus op dat een van de slachtoffers op het verkeerde fietspad reed.