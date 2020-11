Man (50) overleden na aanrijding met scooter in Amsterdam-Oost

Het ging volgens de politie om een frontale aanrijding. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Beide slachtoffers werden per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

In het ziekenhuis is de fietser aan zijn verwondingen overleden. De andere man ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat laat de politie weten.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en roept getuigen op zich te melden. Het fietspad is afgezet.